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Катастрофа АН-26: ряд иностранных лидеров выражают соболезнования

Суббота, 26 сентября 2020, 10:49
Катастрофа АН-26: ряд иностранных лидеров выражают соболезнования

Ряд иностранных государств выражают соболезнования Украине в связи с гибелью курсантов на борту Ан-26, разбившегося под Чугуевом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Только что узнал о трагической гибели военного самолета в Чугуеве в этот вечер. Мои мысли с семьями и друзьями погибших. От имени ЕС выражаю соболезнования президенту Владимиру Зеленскому, министру Дмитрию Кулебе и министру обороны Тарану", - пишет главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

"Печальная новость из Украины. В крушении военного самолета под Харьковом погибли более 20 кадетов. Невероятно болезненная потеря для семей и страны. Присоединяюсь к вашей скорби", - отреагировал президент Польши Анджей Дуда.

"Сегодняшняя вечерняя новость из Украины невероятно печальная. Наши мысли с родными и друзьями, которые потеряли близких в катастрофе военного самолета, и желаем полного выздоровления тем, кто остался жив. Сегодня все канадцы мысленно с вами", - написал премьер Канады Джастин Трюдо.

"Выражаю искренние соболезнования всем родным и друзьям, которые вчера потеряли своих близких в авиакатастрофе в Украине, и президенту Владимиру Зеленскому.

Европа в трауре вместе с вами и желает полного выздоровления выжившим", - написал президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Мои глубочайшие соболезнования близким погибших в трагической авиакатастрофе под Харьковом. Мысленно с народом нашей братской Украины", - пишет глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Соболезнования Украине от имени своих стран выражают также посол Великобритании Мелинда Симмонз, посол Германии Анка Фельдгузен.

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Темы: Катастрофа АН26
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