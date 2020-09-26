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ООС: бойовики стріляли біля Новолуганського

Субота, 26 вересня 2020, 17:16
ООС: бойовики стріляли біля Новолуганського

У суботу збройні формування РФ здійснили неприцільні постріли зі станкового автоматичного гранатомета поблизу Новолуганського на Донеччині.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Упродовж поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Новолуганського, що на Донеччині.

Ворожі постріли на становили загрози для українських військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували.

Унаслідок пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників немає".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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