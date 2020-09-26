Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ООС: бойовики стріляли біля Новолуганського

Субота, 26 вересня 2020, 17:16

У суботу збройні формування РФ здійснили неприцільні постріли зі станкового автоматичного гранатомета поблизу Новолуганського на Донеччині.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Упродовж поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Новолуганського, що на Донеччині.

Ворожі постріли на становили загрози для українських військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували.

Унаслідок пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників немає".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Мінську почався жіночий марш, вже десятки затриманих

фотоКатастрофа АН-26: Зеленський відвідав у лікарні єдиного курсанта, що вижив

відеоМВС оприлюднило момент падіння АН-26 та фото курсантів, що були на борту

Євросоюз відклав проведення саміту з Україною

Катастрофа АН-26: жодного з тіл ідентифікувати не вдалося

фотоНа місці катастрофи АН-26 знайшли тіла всіх загиблих

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Найманці порушили "тишу" із протитанкового гранатомета – ООС
Окупанти стріляли із гранатомета біля Попасної – ООС
Штаб не фіксує провокацій окупантів вже другу добу 
Останні новини
17:47
фотоУ Криму зник ставок та пересохла річка, що живила велике водосховище
17:43
Журналісти та музиканти: у Мінську понад 50 затриманих
17:27
В Угорщині кажуть про кібератаку на декілька банків і телекомунікаційних мереж
17:16
ООС: бойовики стріляли біля Новолуганського
17:03
"Роза Вітрів" отримала дозвіл літати маршрутом Київ-Ужгород на необмежений термін
16:52
Світоліна виграла свій другий титул WTA в сезоні
16:38
Зеленський на Донеччині поїв із солдатами борщу і вручив нагороди
16:19
фото, відеоУ Мінську почався жіночий марш, вже десятки затриманих
16:07
За тиждень активних хворих на COVID-19 побільшало на 13%
15:57
"Динамо" громить "Минай" у матчі 4 туру УПЛ
Усі новини...