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ООС: боевики стреляли возле Новолуганского

Суббота, 26 сентября 2020, 17:16
ООС: боевики стреляли возле Новолуганского

В субботу вооруженные формирования РФ осуществили неприцельные выстрелы из станкового автоматического гранатомета вблизи Новолуганского в Донецкой области.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "В течение текущих суток, 26 сентября, на участках ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано одно нарушение договоренностей, вступивших в силу 27 июля 2020 года.

Так, неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Новолуганского, что в Донецкой области.

Вражеские выстрелы на представляли угрозы для украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли.

В результате выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет".

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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