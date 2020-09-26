ООС: боевики стреляли возле Новолуганского
Суббота, 26 сентября 2020, 17:16
В субботу вооруженные формирования РФ осуществили неприцельные выстрелы из станкового автоматического гранатомета вблизи Новолуганского в Донецкой области.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "В течение текущих суток, 26 сентября, на участках ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано одно нарушение договоренностей, вступивших в силу 27 июля 2020 года.
Так, неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Новолуганского, что в Донецкой области.
Вражеские выстрелы на представляли угрозы для украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли.
В результате выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет".
Украинская правда