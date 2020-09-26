У Криму зник ставок та пересохла річка, що живила велике водосховище
У Білогірському районі окупованого Криму пересохла річка Танасу – притока річки Біюк-Карасу, води якої наповнювали Білогірське водосховище. Також обмілів і висох прісноводний ставок поруч.
Джерело: Крим.Реалії
Деталі: За інформацією місцевих жителів, до середини вересня невелика кількість води в річці Танасу ще була, але в третій декаді вересня русло висохло.
Крім того, у селі Кирпичне Білогірського району вперше за багато років повністю висох ставок, який служив водопоєм для худоби і місцем риболовлі для жителів навколишніх населених пунктів.
Видання опублікувало фото місцини, де раніше був прісноводний ставок.
Пряма мова жителя села Кирпичне, який не називає своє ім'я з міркувань безпеки: "Дуже посушливий і спекотний вересень добиває водні об'єкти, що збереглися. Цього місяця висохла не тільки річка Танасу, а й наш ставок. Такого не пам'ятають і старожили. Колодязі теж порожніють. Відбувається щось страшне і це лякає нас. З кожним днем ми все більше стурбовані ситуацією з водою".
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Нагадаємо: Ріка Біюк-Карасу, яка живить Білогірське водосховище, перетворилася у струмок ще у середині липня. Через це Водосховище опинилося на межі висихання.
З 23 вересня жителям Алушти, Партеніту та Малого Маяка окупанти обмежили подачу води.
У зв'язку з нестачею прісної води в Криму кремлівський куратор окупованого Росією півострова Сергій Аксьонов вважає за необхідне порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.
При цьому представництво президента в АРК відкидає звинувачення російської влади щодо обов'язків України постачати воду до анексованого Росією Криму й наголошує, що забезпечення окупованої території ресурсами є обов'язком держави-окупанта.