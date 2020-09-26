У Криму зник ставок та пересохла річка, що живила велике водосховище

У Білогірському районі окупованого Криму пересохла річка Танасу – притока річки Біюк-Карасу, води якої наповнювали Білогірське водосховище. Також обмілів і висох прісноводний ставок поруч.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: За інформацією місцевих жителів, до середини вересня невелика кількість води в річці Танасу ще була, але в третій декаді вересня русло висохло.

Висохле русло річки Танасу

Крім того, у селі Кирпичне Білогірського району вперше за багато років повністю висох ставок, який служив водопоєм для худоби і місцем риболовлі для жителів навколишніх населених пунктів.

Видання опублікувало фото місцини, де раніше був прісноводний ставок.

Висохлий ставок біля села Кирпичне, Білогірський район

Пряма мова жителя села Кирпичне, який не називає своє ім'я з міркувань безпеки: "Дуже посушливий і спекотний вересень добиває водні об'єкти, що збереглися. Цього місяця висохла не тільки річка Танасу, а й наш ставок. Такого не пам'ятають і старожили. Колодязі теж порожніють. Відбувається щось страшне і це лякає нас. З кожним днем ми все більше стурбовані ситуацією з водою".

Білогірське водосховище на мапі Криму

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Нагадаємо: Ріка Біюк-Карасу, яка живить Білогірське водосховище, перетворилася у струмок ще у середині липня. Через це Водосховище опинилося на межі висихання.

З 23 вересня жителям Алушти, Партеніту та Малого Маяка окупанти обмежили подачу води.

У зв'язку з нестачею прісної води в Криму кремлівський куратор окупованого Росією півострова Сергій Аксьонов вважає за необхідне порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.

При цьому представництво президента в АРК відкидає звинувачення російської влади щодо обов'язків України постачати воду до анексованого Росією Криму й наголошує, що забезпечення окупованої території ресурсами є обов'язком держави-окупанта.