В Крыму исчез водоем и пересохла река, питавшая крупное водохранилище
В Белогорском районе оккупированного Крыма пересохла река Танасу – приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Также обмелел и высох пресноводный пруд поблизости.
Источник: Крым.Реалии
Детали: По информации местных жителей, к середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло.
Кроме того, в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для жителей окрестных населенных пунктов.
Издание опубликовало фото места, где ранее был пресноводный пруд.
Прямая речь жителя села Кирпичное, который не называет свое имя из соображений безопасности: "Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш пруд. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все больше обеспокоены ситуацией с водой".
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Напомним: Река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, превратилась в ручей еще в середине июля. Из-за этого водохранилище оказалось на грани высыхания.
С 23 сентября жителям Алушты, Партенита и Малого Маяка оккупанты были вынуждены ограничить подачу воды.
В связи с нехваткой пресной воды в Криму кремлевский куратор оккупированного Россией полуострова Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.
При этом представительство президента в АРК отвергает обвинения российской власти относительно обязанностей Украины поставлять воду в аннексированный Россией Крым и подчеркивает, что обеспечение оккупированной территории ресурсами является обязанностью государства-оккупанта.