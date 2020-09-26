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В Крыму исчез водоем и пересохла река, питавшая крупное водохранилище

Суббота, 26 сентября 2020, 17:47

В Белогорском районе оккупированного Крыма пересохла река Танасу – приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Также обмелел и высох пресноводный пруд поблизости.

Источник: Крым.Реалии

Детали: По информации местных жителей, к середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло.

Высохшее русло реки Танасу
Высохшее русло реки Танасу
Крым.Реалии

Кроме того, в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для жителей окрестных населенных пунктов.

Издание опубликовало фото места, где ранее был пресноводный пруд.

Высохший пруд возле села Кирпичное, Белогорский район
Высохший пруд возле села Кирпичное, Белогорский район

Прямая речь жителя села Кирпичное, который не называет свое имя из соображений безопасности: "Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш пруд. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все больше обеспокоены ситуацией с водой".

Белогорское водохранилище на карте Крыма
Белогорское водохранилище на карте Крыма

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Напомним: Река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, превратилась в ручей еще в середине июля. Из-за этого водохранилище оказалось на грани высыхания.

С 23 сентября жителям Алушты, Партенита и Малого Маяка оккупанты были вынуждены ограничить подачу воды.

В связи с нехваткой пресной воды в Криму кремлевский куратор оккупированного Россией полуострова Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

При этом представительство президента в АРК отвергает обвинения российской власти относительно обязанностей Украины поставлять воду в аннексированный Россией Крым и подчеркивает, что обеспечение оккупированной территории ресурсами является обязанностью государства-оккупанта.

Темы: водаКрымоккупация


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