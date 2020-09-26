Прем'єр Великої Британії хоче з'ясувати, як виник коронавірус

У суботу, 26 вересня, глава уряду Великобританії Борис Джонсон, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, закликав світову спільноту з'ясувати істину стосовно походження пандемії COVID-19.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Давайте зцілимо світ в прямому і переносному сенсі та почнемо зі встановлення істини – майже мільйон людей померли, заподіяно колосальних економічних збитків, а буде ще гірше, тому людство зобов'язане проявити чесність - це моральний імператив, потрібно домогтися загального розуміння того, як почалася пандемія, як вона поширилася".

Деталі: При цьому Джонсон утримався від звинувачень на чиюсь адресу. Він зазначив, що не хоче звинувачувати певну країну або уряд: "Я просто як людина, яка перенесла COVID, вважаю, що ми всі маємо право знати, щоб ми спільно могли зробити все можливе, і не допустити повторення подібного".

Нагадаємо: У світі фіксують найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу з початку пандемії.

За минулу добу, 25 вересня, в Україні виявили 3833 випадки коронавірусу, 76 хворих померли і 1740 одужали.