Премьер Великобритании хочет выяснить, как возник коронавирус

В субботу, 26 сентября, глава правительства Великобритании Борис Джонсон, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал мировое сообщество выяснить истину относительно происхождения пандемии COVID-19.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Давайте исцелим мир в прямом и переносном смысле и начнем с установления истины - почти миллион человек умерли, причинен колоссальный экономический ущерб, а будет еще хуже, поэтому человечество обязано проявить честность - это нравственный императив, нужно добиться общего понимания того, как началась пандемия, как она распространилась".

При этом Джонсон воздержался от обвинений в чей-либо адрес. Он отметил, что не хочет винить определенную страну или правительство: "Я просто как человек, перенесший COVID, считаю, что мы все имеем право знать, чтобы мы сообща могли предпринять все возможное, и не допустить повторения подобного".

Напомним: В мире фиксируют наибольшее количество случаев коронавируса за сутки с начала пандемии.

За минувшие сутки, 25 сентября, в Украине обнаружили 3833 случая коронавируса, 76 больных умерли и 1740 выздоровели.