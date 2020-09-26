Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі "кібер-партизани" зламали етер державних телеканалів

Субота, 26 вересня 2020, 23:31
У Білорусі кібер-партизани зламали етер державних телеканалів

Онлайн-трансляцію основного державного телеканалу Республіки "Білорусь 1" а також телеканалу ОНТ перервали кадрами з побиттям учасників антиурядових протестів.

Джерело: портал TUT.BY

Дослівно: "Онлайн-трансляція вечірніх новин на "Білорусь 1" була перервана кадрами з побиттями протестувальників.

У той же час в телеграм-каналі кібер-партизани з'явилося повідомлення: "Якщо Белтелерадіокомпанія не хоче показувати людям правду — її покажемо ми".

Деталі: На ТБ-каналі "Білорусь-1" перервали інтерв’ю міністра охорони здоров'я Дмитра Піневича, яке показували у вечірніх новинах. Замість нього глядачі побачили побиття протестувальників силовиками на мітингах проти Олександра Лукашенка.

Нагадаємо: Правозахисники повідомляють про мінімум 70 затриманих у суботу, 26 вересня, у Мінську, серед яких журналісти і музиканти.

Теми: Білорусьтелебаченняхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: