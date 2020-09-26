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У Білорусі "кібер-партизани" зламали етер державних телеканалів

Субота, 26 вересня 2020, 23:31

Онлайн-трансляцію основного державного телеканалу Республіки "Білорусь 1" а також телеканалу ОНТ перервали кадрами з побиттям учасників антиурядових протестів.

Джерело: портал TUT.BY

Дослівно: "Онлайн-трансляція вечірніх новин на "Білорусь 1" була перервана кадрами з побиттями протестувальників.

У той же час в телеграм-каналі кібер-партизани з'явилося повідомлення: "Якщо Белтелерадіокомпанія не хоче показувати людям правду — її покажемо ми".

Деталі: На ТБ-каналі "Білорусь-1" перервали інтерв’ю міністра охорони здоров'я Дмитра Піневича, яке показували у вечірніх новинах. Замість нього глядачі побачили побиття протестувальників силовиками на мітингах проти Олександра Лукашенка.

Нагадаємо: Правозахисники повідомляють про мінімум 70 затриманих у суботу, 26 вересня, у Мінську, серед яких журналісти і музиканти.

Теми: Білорусьтелебаченняхакери


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