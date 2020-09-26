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В Беларуси "кибер-партизаны" взломали эфир государственных телеканалов

Суббота, 26 сентября 2020, 23:31

Онлайн-трансляцию основного государственного телеканала Республики "Беларусь 1" а также телеканала ОНТ прервали кадрами с избиением участников антиправительственных протестов.

Источник: портал TUT.BY

Дословно: "Онлайн-трансляция вечерних новостей на "Беларусь 1" была прервана кадрами с избиениями протестующих.

В то же время в телеграм-канале "Кибер-партизаны" появилось сообщение: "Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы".

Детали: На ТВ-канале "Беларусь-1" прервали интервью министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, которое показывали в вечерних новостях. Вместо него зрители увидели избиение протестующих силовиками на митингах против Александра Лукашенко.

Напомним: Правозащитники сообщают о минимум 70 задержанных в субботу, 26 сентября, в Минске, среди которых журналисты и музыканты.

Темы: Беларусьтелевидениехакеры


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