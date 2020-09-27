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Азербайджан заявив, що його армія перейшла у наступ

Неділя, 27 вересня 2020, 12:42

Азербайджанська армія наступає у напрямку Агдеринського і Тертерського районів (частина цих територій контролюється невизнаною Нагірно-Карабахською Республікою).

Джерело: haqqin.az з посиланням на президента Азербайджану Ільхама Алієва та главу прес-служби Міноборони країни Вагіфа Даргяхли

Деталі: За словами Алієва, вранці 27 вересня збройні сили Вірменії, використовуючи різні види озброєнь і важку артилерію, в декількох напрямках піддали обстрілу населені пункти і військові позиції Азербайджану.

Пряма мова Алієва: "У результаті ворожого вогню є втрати, поранені серед цивільного населення і військовослужбовців.

В даний час азербайджанська армія завдає ударів по військових позиціях ворога, і в результаті цих ударів виведено з ладу велику кількість військової техніки противника".

Нагадаємо: Вранці 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії через Нагірний Карабах. Сторони винувачують одне одного в ескалації конфлікту.

Уряд Вірменії оголосив військовий стан і загальну мобілізацію у зв'язку із загостренням збройного конфлікту з Азербайджаном.

Теми: АзербайджанВірменіявійна


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