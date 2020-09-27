Азербайджан заявил, что его армия перешла в наступление

Азербайджанская армия наступает в направлении Агдеринского и Тертерского районов (часть этих территорий контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой).

Источник: haqqin.az со ссылкой на президента Азербайджана Ильхам Алиев и главу пресс-службы Минобороны страны Вагифа Даргяхлы

Детали: По словам Алиева, утром 27 сентября вооруженные силы Армении, используя различные виды вооружений и тяжелую артиллерию, в нескольких направлениях подвергли обстрелу населенные пункты и военные позиции Азербайджана.

Прямая речь Алиева: "В результате вражеского огня есть потери, раненые среди гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время азербайджанская армия наносит удары по военным позициям врага, и в результате этих ударов выведено из строя большое количество военной техники противника".

Напомним: утром 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта с Азербайджаном.