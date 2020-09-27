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МЗС не визначився, чи підтримувати Азербайджан у конфлікті з Вірменією

Неділя, 27 вересня 2020, 14:44
МЗС не визначився, чи підтримувати Азербайджан у конфлікті з Вірменією

Україна не визначилася із підтримкою Азербайджану у збройному конфлікті з Вірменією у Нагірному Карабаху попри те, що нещодавно оголосила цю країну стратегічним партнером.

Як повідомляє "Європейська правда", такий висновок можна зробити із заяви українського МЗС.

"МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

У новій стратегії національної безпеки, яку президент Володимир Зеленський ввів у дію 14 вересня, у переліку держав, з якими Україна розвиватиме стратегічне партнерство, присутній Азербайджан, але немає кількох найближчих держав-сусідок.

При цьому для такого партнерства на сьогодні немає ані політичних, ані економічних підстав. Натомість у переліку стратегічних партнерів немає Румунії -  чорноморської держави-члена НАТО, яка має доволі сильні антиросійські настрої і в суспільстві, і серед політиків.

Детальніше читайте у статті "Донбас як Крим: на що дав згоду Зеленський у новій безпековій стратегії України".

"Українська правда" в Threads

Теми: МЗСАзербайджанАрменія
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