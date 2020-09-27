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ООС: бойовики стріляли з гранатометів і кулемета

Неділя, 27 вересня 2020, 19:09
ООС: бойовики стріляли з гранатометів і кулемета

У неділю збройні формування РФ обстріляли українські позиції поблизу Опитного, Оріхового та Шумів, українські військові не постраждали.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Пострілами зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета ворог порушував проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне.

Зі стрілецької зброї – на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхового та Шумів.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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