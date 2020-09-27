ООС: боевики стреляли из гранатометов и пулемета
Воскресенье, 27 сентября 2020, 19:09
В воскресенье вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции вблизи Опытного, Орехово и Шумов, украинские военные не пострадали.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "С начала текущих суток, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года.
Выстрелами из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета враг нарушал провозглашенный режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.
Из стрелкового оружия – на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово и Шумов.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет".
Украинская правда