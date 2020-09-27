Сили ООС на Донбасі вчилися реагувати на різку зміну обстановки

Об'єднані сили провели в районах відведення важкого озброєння триденні навчання, спрямовані на нарощування оперативних спроможностей та підвищення рівня злагодженості підрозділів.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Тренування задіяних до навчань органів військового управління, загальновійськових та артилерійських резервів проходило з практичним виходом у райони розгортання в умовах різкої зміни оперативної та тактичної обстановки.

У перший день тренувань резерви підсилювали підрозділи першої лінії оборони, які, за легендою, відбивали наступ противника шляхом стійкого утримування оборонних рубежів, веденням позиційної, а на окремих напрямках маневреної оборони.

У наступні два дні сили загальновійськових та артилерійських резервів у чіткій взаємодії з підрозділами, що виконують завдання на першій та другій лінії оборони, завдавали ураження противнику, що вклинився, та відновлювали втрачене положення контратаками.

Під час практичного відпрацювання оцінювалась спроможність загальновійськових та артилерійських резервів вийти на визначені рубежі у районах розгортання у встановлені строки від часу отримання бойового розпорядження.

Окрема увага приділялася питанням обміну інформацією між пунктами управління та прийняттю рішень, організації взаємодії щодо спільного виконання завдань військовими частинами та резервами об’єднаних сил.

Паралельно було залучено підрозділи протиповітряної оборони, які здійснювали прикриття пунктів управління угруповань та військових частин об’єднаних сил.