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Силы ООС на Донбассе учились реагировать на резкое изменение обстановки

Воскресенье, 27 сентября 2020, 22:18
Силы ООС на Донбассе учились реагировать на резкое изменение обстановки

Объединенные силы провели в районах отвода тяжелого вооружения трехдневные учения, направленные на наращивание оперативных возможностей и уровня слаженности подразделений.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Тренировка задействованных в учениях органов военного управления, общевойсковых и артиллерийских резервов проходила с практическим выходом в районы развертывания в условиях резкого изменения оперативной и тактической обстановки.

В первый день тренировок резервы усиливали подразделения первой линии обороны, которые, по легенде, отражали наступление противника путем устойчивого удержания оборонительных рубежей, ведением позиционной, а на отдельных направлениях маневренной обороны.

В следующие два дня силы общевойсковых и артиллерийских резервов в четком взаимодействии с подразделениями, выполняющими задачи на первой и второй линии обороны, наносили поражения противнику, который вклинился, и восстанавливали утраченное положение контратаками.

Во время практической отработки оценивалась способность общевойсковых и артиллерийских резервов выйти на определенные рубежи в районах развертывания в установленные сроки от момента получения боевого распоряжения.

Особое внимание уделялось вопросам обмена информацией между пунктами управления и принятию решений, организации взаимодействия по совместному выполнению задач воинскими частями и резервами объединенных сил.

Параллельно были привлечены подразделения противовоздушной обороны, которые осуществляли прикрытие пунктов управления группировок и военных частей объединенных сил.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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