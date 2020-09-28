США застерігають інші країни від втручання у конфлікт в Нагірному Карабаху
Понеділок, 28 вересня 2020, 02:37
США засудили ескалацію військового конфлікту у Нагірному Карабаху та застерігають зовнішні сили від втручання у ситуацію.
Джерело: заява Держдепу
Дослівно: "Сполучені Штати занепокоєні повідомленнями про великомасштабні військові дії вздовж лінії розмежування у зоні конфлікту Нагірного Карабаху, які призвели до численних втрат, зокрема і серед цивільного населення. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих та поранених.
Сполучені Штати вважають, що участь в ескалації насильства зовнішніх сторін не матиме сенсу і лише посилить регіональне напруження".
Деталі: Вашингтон закликав сторони до діалогу у рамках Мінської групи. Від себе США обіцяють всіляко сприяти предметним перемовинам.
Передісторія:
- У неділю вранці Вірменія і Азербайджан почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.
- За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.
- Азербайджан вводить воєнний стан із 28 вересня.
- Наслідком військових дій стали жертви з обох сторін, зокрема і серед цивільних.
Українська правда