Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США застерігають інші країни від втручання у конфлікт в Нагірному Карабаху

Понеділок, 28 вересня 2020, 02:37

США засудили ескалацію військового конфлікту у Нагірному Карабаху та застерігають зовнішні сили від втручання у ситуацію.

Джерело: заява Держдепу 

Дослівно: "Сполучені Штати занепокоєні повідомленнями про великомасштабні військові дії вздовж лінії розмежування у зоні конфлікту Нагірного Карабаху, які призвели до численних втрат, зокрема і серед цивільного населення. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих та поранених.

Сполучені Штати вважають, що участь в ескалації насильства зовнішніх сторін не матиме сенсу  і лише посилить регіональне напруження".

Деталі: Вашингтон закликав сторони до діалогу у рамках Мінської групи. Від себе США обіцяють всіляко сприяти предметним перемовинам. 

Передісторія: 

Українська правда
Теми: СШАВірменіяАзербайджанвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко назвав Макрона незрілим і лякає проблемами через "даму"

Нагірний Карабах: сторони заявили про загибель мирних жителів

Азербайджан вводить воєнний стан з понеділка

фото, відеоУ Мінську мітингують 100 тисяч людей, в Білорусі 200 затриманих

Катастрофа АН-26: курсанта, що вижив, допитало ДБР

оновленоАзербайджан заявив, що взяв під контроль 6 селищ, Вірменія спростовує

Усі новини...
США
Трамп висунув кандидатуру судді Верховного суду, яка має замінити померлу Рут Гінзбург
Продажі новобудов у США зросли до 14 річного максимуму
Рут Гінзбург стала першою жінкою, яка була удостоєна церемонії прощання в Капітолії
Останні новини
03:29
Рівненщина перетнула позначку у 12 тисяч випадків коронавірусу
02:37
США застерігають інші країни від втручання у конфлікт в Нагірному Карабаху
01:51
Мер Краматорська повідомив про масштабну лісову пожежу
01:03
Правозахисники: близько 350 осіб затримали під час акцій у Білорусі
00:29
На Буковині не зменшується число нових хворих на коронавірус
23:49
Лукашенко назвав Макрона незрілим і лякає проблемами через "даму"
23:29
На київському вокзалі через стихійну торгівлю обвалилися перила – УЗ
23:07
Нагірний Карабах: сторони заявили про загибель мирних жителів
22:18
Сили ООС на Донбасі вчилися реагувати на різку зміну обстановки
21:23
Новини економіки: банкрутство "Київенерго" та ОВДП для погашення "зелених" боргів
Усі новини...