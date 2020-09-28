США застерігають інші країни від втручання у конфлікт в Нагірному Карабаху

США засудили ескалацію військового конфлікту у Нагірному Карабаху та застерігають зовнішні сили від втручання у ситуацію.

Джерело: заява Держдепу

Дослівно: "Сполучені Штати занепокоєні повідомленнями про великомасштабні військові дії вздовж лінії розмежування у зоні конфлікту Нагірного Карабаху, які призвели до численних втрат, зокрема і серед цивільного населення. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих та поранених.

Сполучені Штати вважають, що участь в ескалації насильства зовнішніх сторін не матиме сенсу і лише посилить регіональне напруження".

Деталі: Вашингтон закликав сторони до діалогу у рамках Мінської групи. Від себе США обіцяють всіляко сприяти предметним перемовинам.

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