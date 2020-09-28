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США предостерегают другие страны от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе

Понедельник, 28 сентября 2020, 02:37
США предостерегают другие страны от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе

США осудили эскалацию военного конфликта в Нагорном Карабахе и предостерегают внешние силы от вмешательства в ситуацию.

Источник: заявление Госдепа

Дословно: "Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии разграничения в зоне конфликта Нагорного Карабаха, которые привели к многочисленным потерям, в том числе и среди гражданского населения. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и раненых.

Соединенные Штаты считают, что участие в эскалации насилия внешних сторон не будет иметь смысла и лишь усилит региональное напряжение".

Детали: Вашингтон призвал стороны к диалогу в рамках Минской группы. От себя США обещают всячески способствовать предметным переговорам.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: СШААрменияАзербайджанвойна
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