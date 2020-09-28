США предостерегают другие страны от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе
Понедельник, 28 сентября 2020, 02:37
США осудили эскалацию военного конфликта в Нагорном Карабахе и предостерегают внешние силы от вмешательства в ситуацию.
Источник: заявление Госдепа
Дословно: "Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии разграничения в зоне конфликта Нагорного Карабаха, которые привели к многочисленным потерям, в том числе и среди гражданского населения. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и раненых.
Соединенные Штаты считают, что участие в эскалации насилия внешних сторон не будет иметь смысла и лишь усилит региональное напряжение ".
Детали: Вашингтон призвал стороны к диалогу в рамках Минской группы. От себя США обещают всячески способствовать предметным переговорам.
Предыстория:
- В воскресенье утром Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.
- Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.
- Азербайджан вводит военное положение с 28 сентября.
- Следствием военных действий стали жертвы с обеих сторон, в том числе и среди гражданских.
Украинская правда