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Трамп наполягає, щоб Байден здав тест на наркотики перед дебатами

Понеділок, 28 вересня 2020, 08:23

Президент США Дональд Трамп знову закликає свого суперника на виборах президента, кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена перевіритися на наркотики перед чи після дебатів.

Джерело: допис Трампа у Twitter

Пряма мова: "Я буду наполегливо вимагати тесту на наркотики сонного Джо Байдена до або після обговорення у вівторок ввечері.

Звісно, я також погоджуся здати тест.

Його дискусійні виступи, м’яко кажучи, встановили рекорд неврівноваженості. Тільки наркотики могли спричинити цю невідповідність?".

Деталі:  Кандидати у президенти США мають дебатувати тричі, ще в одних дебатах мають взяти участь кандидати на віце-президента. Президентські дебати: 29 вересня – в Клівленді, штат Огайо; 15 жовтня – у Маямі, штат Флорида; 22 жовтня – у Нешвілі, штат Теннессі. Віце-президент Майк Пенс і сенатор Камала Гарріс зустрінуться 7 жовтня у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

Вибори президента Сполучених Штатів Америки призначено на 3 листопада.

Нагадаємо: "Республіканець" Трамп уже не вперше заявляє, що "демократ" Байден мав би здати тест на наркотики у прив’язці до дебатів. Байден, зокрема, називав Трампа першим "президентом-расистом" в історії США.

Свою попередню суперницю за крісло президента США Гілларі Клінтон Трамп також підозрював у зловживанні наркотиками, однак у 2016 році ніхто з них тест на вживання наркотиків не здавав.

Вимоги Трампа нагадують ситуацію в Україні 2019 року, коли кандидат у президенти і чинний президент Петро Порошенко натякав на наркозалежність шоумена й кандидата у президенти Володимира Зеленського, а той – на алкоголізм лідера країни. Зеленський із викликом запропонував дебати Порошенкові з умовою експертизи, щоб довести народу, що серед кандидатів "немає ні алкоголіків, ні наркоманів", бо "країні потрібен здоровий президент". Потім він показово здав аналізи.

Теми: ТрампБайденСШАвибори


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