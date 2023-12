Трамп наполягає, щоб Байден здав тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп знову закликає свого суперника на виборах президента, кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена перевіритися на наркотики перед чи після дебатів.



Джерело: допис Трампа у Twitter

Пряма мова: "Я буду наполегливо вимагати тесту на наркотики сонного Джо Байдена до або після обговорення у вівторок ввечері.

Звісно, я також погоджуся здати тест.

Його дискусійні виступи, м’яко кажучи, встановили рекорд неврівноваженості. Тільки наркотики могли спричинити цю невідповідність?".

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???