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Трамп наполягає, щоб Байден здав тест на наркотики перед дебатами

Понеділок, 28 вересня 2020, 08:23
Трамп наполягає, щоб Байден здав тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп знову закликає свого суперника на виборах президента, кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена перевіритися на наркотики перед чи після дебатів.

Джерело: допис Трампа у Twitter

Пряма мова: "Я буду наполегливо вимагати тесту на наркотики сонного Джо Байдена до або після обговорення у вівторок ввечері.

Звісно, я також погоджуся здати тест.

Його дискусійні виступи, м’яко кажучи, встановили рекорд неврівноваженості. Тільки наркотики могли спричинити цю невідповідність?".

Деталі:  Кандидати у президенти США мають дебатувати тричі, ще в одних дебатах мають взяти участь кандидати на віце-президента. Президентські дебати: 29 вересня – в Клівленді, штат Огайо; 15 жовтня – у Маямі, штат Флорида; 22 жовтня – у Нешвілі, штат Теннессі. Віце-президент Майк Пенс і сенатор Камала Гарріс зустрінуться 7 жовтня у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

Вибори президента Сполучених Штатів Америки призначено на 3 листопада.

Нагадаємо: "Республіканець" Трамп уже не вперше заявляє, що "демократ" Байден мав би здати тест на наркотики у прив’язці до дебатів. Байден, зокрема, називав Трампа першим "президентом-расистом" в історії США.

Свою попередню суперницю за крісло президента США Гілларі Клінтон Трамп також підозрював у зловживанні наркотиками, однак у 2016 році ніхто з них тест на вживання наркотиків не здавав.

Вимоги Трампа нагадують ситуацію в Україні 2019 року, коли кандидат у президенти і чинний президент Петро Порошенко натякав на наркозалежність шоумена й кандидата у президенти Володимира Зеленського, а той – на алкоголізм лідера країни. Зеленський із викликом запропонував дебати Порошенкові з умовою експертизи, щоб довести народу, що серед кандидатів "немає ні алкоголіків, ні наркоманів", бо "країні потрібен здоровий президент". Потім він показово здав аналізи.

Теми: ТрампБайденСШАвибори
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