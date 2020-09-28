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Трамп настаивает, чтобы Байден сдал тест на наркотики перед дебатами

Понедельник, 28 сентября 2020, 08:23
Трамп настаивает, чтобы Байден сдал тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп вновь призывает своего соперника на выборах президента, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена провериться на наркотики перед или после дебатов.

Источник: сообщение Трампа в Twitter

Прямая речь: "Я буду настойчиво требовать теста на наркотики сонного Джо Байдена до или после обсуждения во вторник вечером.

Конечно, я также соглашусь сдать тест.

Его дискуссионные выступления, мягко говоря, установили рекорд неуравновешенности. Только наркотики могли вызвать это несоответствие?".

Детали: Кандидаты в президенты США должны дебатировать трижды, еще в одних дебатах должны участвовать кандидаты в вице-президенты. Президентские дебаты: 29 сентября – в Кливленде, штат Огайо; 15 октября – в Майами, штат Флорида; 22 октября – в Нэшвилле, штат Теннесси. Вице-президент Майк Пенс и сенатор Камала Харрис встретятся 7 октября в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки назначен на 3 ноября.

Напомним: "Республиканец" Трамп уже не первый раз заявляет, что "демократ" Байден должен сдать тест на наркотики в привязке к дебатам. Байден, в частности, называл Трампа первым "президентом-расистом" в истории США.

Свою предыдущую соперницу за кресло президента США Хиллари Клинтон Трамп также подозревал в злоупотреблении наркотиками, однако в 2016 году никто из них тест на употребление наркотиков не сдавал.

Требования Трампа напоминают ситуацию в Украине 2019 года, когда кандидат в президенты и действующий президент Петр Порошенко намекал на наркозависимость шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского, а тот – на алкоголизм лидера страны. Зеленский с вызовом предложил дебаты Порошенко с условием экспертизы, чтобы доказать народу, что среди кандидатов "нет ни алкоголиков, ни наркоманов", ибо "стране нужен здоровый президент". Потом он показательно сдал анализы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампБайденСШАвиборы
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