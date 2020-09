Трамп настаивает, чтобы Байден сдал тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп вновь призывает своего соперника на выборах президента, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена провериться на наркотики перед или после дебатов.

Источник: сообщение Трампа в Twitter

Прямая речь: "Я буду настойчиво требовать теста на наркотики сонного Джо Байдена до или после обсуждения во вторник вечером.

Конечно, я также соглашусь сдать тест.

Его дискуссионные выступления, мягко говоря, установили рекорд неуравновешенности. Только наркотики могли вызвать это несоответствие?".

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???