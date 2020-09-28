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Трамп настаивает, чтобы Байден сдал тест на наркотики перед дебатами

Понедельник, 28 сентября 2020, 08:23

Президент США Дональд Трамп вновь призывает своего соперника на выборах президента, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена провериться на наркотики перед или после дебатов.

Источник: сообщение Трампа в Twitter

Прямая речь: "Я буду настойчиво требовать теста на наркотики сонного Джо Байдена до или после обсуждения во вторник вечером.

Конечно, я также соглашусь сдать тест.

Его дискуссионные выступления, мягко говоря, установили рекорд неуравновешенности. Только наркотики могли вызвать это несоответствие?".

Детали: Кандидаты в президенты США должны дебатировать трижды, еще в одних дебатах должны участвовать кандидаты в вице-президенты. Президентские дебаты: 29 сентября – в Кливленде, штат Огайо; 15 октября – в Майами, штат Флорида; 22 октября – в Нэшвилле, штат Теннесси. Вице-президент Майк Пенс и сенатор Камала Харрис встретятся 7 октября в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки назначен на 3 ноября.

Напомним: "Республиканец" Трамп уже не первый раз заявляет, что "демократ" Байден должен сдать тест на наркотики в привязке к дебатам. Байден, в частности, называл Трампа первым "президентом-расистом" в истории США.

Свою предыдущую соперницу за кресло президента США Хиллари Клинтон Трамп также подозревал в злоупотреблении наркотиками, однако в 2016 году никто из них тест на употребление наркотиков не сдавал.

Требования Трампа напоминают ситуацию в Украине 2019 года, когда кандидат в президенты и действующий президент Петр Порошенко намекал на наркозависимость шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского, а тот – на алкоголизм лидера страны. Зеленский с вызовом предложил дебаты Порошенко с условием экспертизы, чтобы доказать народу, что среди кандидатов "нет ни алкоголиков, ни наркоманов", ибо "стране нужен здоровый президент". Потом он показательно сдал анализы.

Темы: ТрампБайденСШАвиборы


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