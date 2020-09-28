Алексиевич улетела в Германию, но планирует вернуться в Беларусь
Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич утром 28 сентября улетела в Германию, но ее отъезд не связан с уголовным делом против Координационного совета.
Источник: TUT.BY со ссылкой на помощницу писательницы Татьяну, белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на друзей писательницы
Прямая речь: "Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду".
Детали: По ее словам, Алексиевич не эмигрировала, ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета.
Помощница отметила, что "это нормальная жизнь" писательницы, и она "просто долго не могла уехать из-за самочувствия".
На вопрос, когда Алексиевич вернется в Беларусь, помощница сказала, что все будет зависит от того, как будут развиваться события в стране и от самочувствия писательницы.
Друзья писательницы уточнили, что она полетела к врачу, который давно ее консультирует, для планового осмотра.
По словам собеседников издания, после Германии Алексиевич намерена посетить Италию, где ей присудили премию, а через месяц собирается вернуться в Беларусь.
Также друг писательницы заявил, что она не отказывается от своей деятельности в составе Координационного совета.
Что было раньше: В августе Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета, который создала оппозиция.
Предыстория:
- После тайной инаугурации Александра Лукашенко беларусы вышли на очередные акции протеста и проводили стихийную "инаугурацию Тихановской".
- 27 сентября Министерство внутренних дел Беларуси зафиксировало 22 акции протеста во всех областных центрах. Силовики подтвердили задержание 350 протестующих, правоохранители заявляют о 380 задержанных.
- Представители белорусской эмиграции Европы, США и Канады провели акции солидарности с белорусским народом 27 сентября, некоторые из которых носили формат "народных инаугураций".