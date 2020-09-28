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Алексиевич улетела в Германию, но планирует вернуться в Беларусь

Понедельник, 28 сентября 2020, 14:07
Фото zounb.zp.ua

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич утром 28 сентября улетела в Германию, но ее отъезд не связан с уголовным делом против Координационного совета.

Источник: TUT.BY со ссылкой на помощницу писательницы Татьяну, белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на друзей писательницы

Прямая речь: "Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду".

Детали: По ее словам, Алексиевич не эмигрировала, ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета.

Помощница отметила, что "это нормальная жизнь" писательницы, и она "просто долго не могла уехать из-за самочувствия".

На вопрос, когда Алексиевич вернется в Беларусь, помощница сказала, что все будет зависит от того, как будут развиваться события в стране и от самочувствия писательницы.

Друзья писательницы уточнили, что она полетела к врачу, который давно ее консультирует, для планового осмотра.

По словам собеседников издания, после Германии Алексиевич намерена посетить Италию, где ей присудили премию, а через месяц собирается вернуться в Беларусь.

Также друг писательницы заявил, что она не отказывается от своей деятельности в составе Координационного совета.

Что было раньше: В августе Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета, который создала оппозиция.

Предыстория: 

  • После тайной инаугурации Александра Лукашенко беларусы вышли на очередные акции протеста и проводили стихийную "инаугурацию Тихановской".
  • 27 сентября Министерство внутренних дел Беларуси зафиксировало 22 акции протеста во всех областных центрах. Силовики подтвердили задержание 350 протестующих, правоохранители заявляют о 380 задержанных.
  • Представители белорусской эмиграции Европы, США и Канады провели акции солидарности с белорусским народом 27 сентября, некоторые из которых носили формат "народных инаугураций".



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