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Фракція "слуг" не обговорювала заяву нардепа Галушки про продаж місць у списках

Вівторок, 29 вересня 2020, 00:27

На засіданні парламентської фракції "Слуга народу" нардепи не обговорювали питання продажу місць у списках на місцевих виборах, про що раніше заявив народний обранець Микола Галушка.

Джерело: коментар нардепа Олександра Качури, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Щодо пана Галушка та інших питань, які ми повинні були обговорювати, – ми їх не обговорювали".

Деталі: За словами Качури, голова фракції Давид Арахамія відповів на зауваження нардепів, що для обговорення заяв мажоритарника Галушки не вистачить часу. 

Передісторія: 

  • 26 вересня нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко заявив, що всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані, а заяви про боротьбу з корупціонерами і старими елітами залишилися тільки словами. Тому він вирішив вийти із партії.
  • Партія "Слуга народу" назвала слова народного депутата "дуже серйозними звинуваченнями", водночас у політсилі наголосили – від парламентарія поки не надходила офіційна письмова заява про вихід з партії.

Українська правда
Теми: Слуга народувибори


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