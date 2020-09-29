Фракція "слуг" не обговорювала заяву нардепа Галушки про продаж місць у списках

На засіданні парламентської фракції "Слуга народу" нардепи не обговорювали питання продажу місць у списках на місцевих виборах, про що раніше заявив народний обранець Микола Галушка.

Джерело: коментар нардепа Олександра Качури, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Щодо пана Галушка та інших питань, які ми повинні були обговорювати, – ми їх не обговорювали".

Деталі: За словами Качури, голова фракції Давид Арахамія відповів на зауваження нардепів, що для обговорення заяв мажоритарника Галушки не вистачить часу.

Передісторія: