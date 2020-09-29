Фракція "слуг" не обговорювала заяву нардепа Галушки про продаж місць у списках
Вівторок, 29 вересня 2020, 00:27
На засіданні парламентської фракції "Слуга народу" нардепи не обговорювали питання продажу місць у списках на місцевих виборах, про що раніше заявив народний обранець Микола Галушка.
Джерело: коментар нардепа Олександра Качури, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Щодо пана Галушка та інших питань, які ми повинні були обговорювати, – ми їх не обговорювали".
Деталі: За словами Качури, голова фракції Давид Арахамія відповів на зауваження нардепів, що для обговорення заяв мажоритарника Галушки не вистачить часу.
Передісторія:
- 26 вересня нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко заявив, що всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані, а заяви про боротьбу з корупціонерами і старими елітами залишилися тільки словами. Тому він вирішив вийти із партії.
- Партія "Слуга народу" назвала слова народного депутата "дуже серйозними звинуваченнями", водночас у політсилі наголосили – від парламентарія поки не надходила офіційна письмова заява про вихід з партії.
Українська правда