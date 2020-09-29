Фракция "слуг" не обсуждала заявление нардепа Галушко о продаже мест в списках
Вторник, 29 сентября 2020, 00:27
На заседании парламентской фракции "Слуга народа" нардепы не обсуждали вопрос продажи мест в списках на местных выборах, о чем ранее заявил народный избранник Николай Галушко.
Источник: комментарий нардепа Александра Качуры, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "О господине Галушко и других вопросов, которые мы должны были обсуждать, – мы их не обсуждали".
Детали: По словам Качуры, председатель фракции Давид Арахамия ответил на замечания нардепов, что для обсуждения заявлений мажоритарщика Галушко не хватит времени.
Предыстория:
- 26 сентября нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко заявил, что все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы, а заявления о борьбе с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.
- Партия "Слуга народа" назвала слова народного депутата о "очень серьезными обвинениями", в то же время в политсиле подчеркнули – от парламентария пока не поступало официальное письменное заявление о выходе из партии.
Украинская правда