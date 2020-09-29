Фракция "слуг" не обсуждала заявление нардепа Галушко о продаже мест в списках

На заседании парламентской фракции "Слуга народа" нардепы не обсуждали вопрос продажи мест в списках на местных выборах, о чем ранее заявил народный избранник Николай Галушко.

Источник: комментарий нардепа Александра Качуры, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "О господине Галушко и других вопросов, которые мы должны были обсуждать, – мы их не обсуждали".

Детали: По словам Качуры, председатель фракции Давид Арахамия ответил на замечания нардепов, что для обсуждения заявлений мажоритарщика Галушко не хватит времени.

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