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Фракция "слуг" не обсуждала заявление нардепа Галушко о продаже мест в списках

Вторник, 29 сентября 2020, 00:27
Фракция слуг не обсуждала заявление нардепа Галушко о продаже мест в списках

На заседании парламентской фракции "Слуга народа" нардепы не обсуждали вопрос продажи мест в списках на местных выборах, о чем ранее заявил народный избранник Николай Галушко.

Источник: комментарий нардепа Александра Качуры, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "О господине Галушко и других вопросов, которые мы должны были обсуждать, – мы их не обсуждали".

Детали: По словам Качуры, председатель фракции Давид Арахамия ответил на замечания нардепов, что для обсуждения заявлений мажоритарщика Галушко не хватит времени.

Предыстория:

  • 26 сентября нардеп от "Слуги народа"  Николай Галушко заявил, что все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы, а заявления о борьбе с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.
  • Партия "Слуга народа" назвала слова народного депутата о "очень серьезными обвинениями", в то же время в политсиле подчеркнули – от парламентария пока не поступало официальное письменное заявление о выходе из партии.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборы
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