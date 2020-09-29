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Хакерська атака на сайт Нацполіції: витоку документів не було

Вівторок, 29 вересня 2020, 06:01

У Нацполіції запевняють, що внаслідок хакерської атаки на новинний сайт відомства витоку документів не відбулось.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі "Свобода слова" 

Пряма мова: "Сайт Нацполіції не ліг – ліг сайт виключно новинний Нацполіції. Ми його зразу відімкнули від мережі; буквально з’явилося дві новини – і сайт Національної поліції нами ж зразу був покладений, щоб з’ясувати, чому відбулося втручання в роботу сайту.

Ми встановили причини. Але ніякої видачі, ніяких документів, ніяких скріншотів просто не може бути, це я вам заявляю відповідально".

Передісторія: 

  • 23 вересня сайт Національної поліції зазнав хакерської атаки, на сторінках кількох обласних управлінь зловмисники встигли розмістити фейкові повідомлення.
  • Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом несанкціонованого втручання у роботу свого вебсайту.

Українська правда
Теми: поліціяхакери


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