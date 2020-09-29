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Хакерская атака на сайт Нацполиции: утечки документов не было

Вторник, 29 сентября 2020, 06:01
Хакерская атака на сайт Нацполиции: утечки документов не было

В Нацполиции уверяют, что в результате хакерской атаки на новостной сайт ведомства утечки документов не произошло.

Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Сайт Нацполиции не лег – лег сайт исключительно новостной Нацполиции. Мы его сразу отключили от сети. Буквально появилось две новости – и сайт Национальной полиции нами же сразу был положен, чтобы выяснить, почему произошло вмешательство в работу сайта.

Мы установили причины. Но никакой выдачи, никаких документов, никаких скриншотов просто не может быть, это я вам заявляю ответственно".

Предыстория:

  • 23 сентября сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.
  • Нацполиция открыла уголовное производство по факту несанкционированного вмешательства в работу своего сайта.

Украинская правда

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Темы: полицияхакеры
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