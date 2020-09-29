Микитасю объявили еще одно подозрение – за сделку с "Энергоатомом"

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему народному депутату Максиму Микитасю о подозрении по факту того, что в 2017 году подразделение НАЭК "Энергоатом" заключило договор на 929 млн грн с подконтрольной ему компанией, за что чиновник госпредприятия получил квартиры.

Источник: НАБУ, которое не называет имени подозреваемого, но приводит обстоятельства, указывающие на него

Детали: НАБУ отмечает: это – второй эпизод вскрытых НАБУ и САП коррупционных злоупотреблений при участии нардепа. Ранее детективы установили причастность этого лица к завладению имуществом Национальной гвардии более чем на 81 млн грн, за что Микитасю объявили о подозрении год назад.

28 сентября 2020 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП "сообщили народному депутату Украины VIII созыва и заместителю генерального директора обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом" о подозрении в совершении уголовного коррупционного правонарушения, связанного с предоставлением и получением неправомерной выгоды".

По данным следствия, чиновник обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", злоупотребляя своим служебным положением, в 2017 году заключил с компанией, подконтрольной бывшему народному депутату, договор на 929 млн грн.

Согласно ему, эта компания должна была построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн.

Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

В течение 2017-2019 годов чиновник "Энергоатома" (по данным СМИ – Игорь Орлов) безвозмездно получил от другой компании, также подконтрольной бывшему народному депутату, три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн. По версии следствия, это неправомерная выгода.

Действия бывшего народного депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), должностного лица "Энергоатома" – по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения и получение должностным лицом неправомерной выгоды).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2020 года.

Другие подробности: В 2017 году тендер НАЭК "Энергоатом" на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива выиграло ООО "СК Укрстроймонтаж", конечным бенефициаром которого с долей 99% является Наталья Микитась, жена Максима Микитася.

Семья топ-менеджера "Энергоатома" Игоря Орлова стала собственницей трех квартир в столичных жилых комплексах, построенных компанией с орбиты экс-нардепа Максима Микитася, после того, как фирма жены Микитася получила от "Энергоатома" миллиардный государственный контракт на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщали "Схемы" со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда,

Пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира сообщала "Схемам" об изучении закупки в 2017-2019 годах оборудования для строительства хранилища, которую могли осуществлять по завышенным в 1,5-2 раза ценам.

Орлов в комментарии "Схемам" подтвердил, что его семья владеет квартирами в новых ЖК, но отрицал, что получил недвижимость в качестве взятки: "У меня были сбережения, у меня зарплата была. Все отражено в декларации... Я не должен сейчас оправдываться перед кем бы то ни было".

По словам Орлова, он знал Микитася, но "не часто встречался" с ним – и "это (знакомство) никак не сказывается на том, что Микитась и жена там были владельцами".

Журналисты обнаружили, что Игорь Орлов ранее работал помощником на общественных началах депутата Максима Микитася.

Напомним: Год назад Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении бывшему нардепу, бизнесмену Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Речь шла о завладении недвижимостью Нацгвардии в сговоре Микитася с бывшим командующим НГУ.

Максим Микитась находится в СИЗО.

В деле о завладении имуществом Нацгвардии также сообщили о подозрении в пособничестве адвокату Вячеславу Мармишу.