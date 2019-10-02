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Афера з квартирами для Нацгвардії: Микитасю повідомили про підозру

Середа, 2 жовтня 2019, 22:07
Афера з квартирами для Нацгвардії: Микитасю повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру екс-нардепу, бізнесмену Максиму Микитасю в заволодінні майном Національної гвардії на суму понад 81 млн грн.

Джерело: НАБУ, "Інтерфакс-Україна"

Повідомлення відомства: "Слідство встановило, що екс-нардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України".

Деталі: Прізвище підозрюваного назвав співрозмовник інформагентства.

Дії Микитася кваліфікували за ч.3 ст.27 та ч.5 ст.191 КК.

Вирішується питання про запобіжний захід.

Передісторія:

  • У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. 
  • В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
  • У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці, біля станції метро "Червоний хутір". 
  • Досудове розслідування встановило, що вартість цих квартир на 81,6 млн грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.
  • Затримали генерала-полковника Юрія Аллерова, гендиректора компанії-забудовника Олега Майбороду та оцінювачку Алісу Гринчук у травні 2019 року, коли Аллєрова вже зняли з посади. Їх підозрюють у привласненні 81 635 448 грн.
  • Майбороду суд відпустив під заставу у 2 мільйони гривень, Гринчук обрали запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави.  
  • Аллерову 17 травня присудили тримання під вартою до 12 липня з заставою у 4,8 млн грн. 20 травня він вийшов із-під варти.
  • 23 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжні заходи підозрюваним.

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Теми: квартириНацгвардіяНАБУ
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