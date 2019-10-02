Афера з квартирами для Нацгвардії: Микитасю повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру екс-нардепу, бізнесмену Максиму Микитасю в заволодінні майном Національної гвардії на суму понад 81 млн грн.

Джерело: НАБУ, "Інтерфакс-Україна"

Повідомлення відомства: "Слідство встановило, що екс-нардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України".

Деталі: Прізвище підозрюваного назвав співрозмовник інформагентства.

Дії Микитася кваліфікували за ч.3 ст.27 та ч.5 ст.191 КК.

Вирішується питання про запобіжний захід.

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