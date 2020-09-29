СБУ затримала бойовика з групи Дрьомова, який штурмував луганську СБУ

У Сєвєродонецьку співробітники Служби безпеки України викрили колишнього учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель органів державної влади у 2014 році.

Джерело :СБУ

Дослівно: "За даними досудового слідства, до лав незаконних збройних формувань проросійських терористів зловмисник приєднався у квітні 2014 року. Встановлено, що бойовик причетний до штурму будівлі Управління СБУ в Луганській області.

Пізніше у складі угруповання Дрьомова він брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку.

За оперативною інформацією, зловмисник підтримував зв’язок та сприяв діяльності диверсійної групи "Ямала", учасники якої готували теракти у Сєвєродонецьку до Дня незалежності в 2014 році.

Після визволення міста від окупаційних військ зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя".

Деталі: Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).

Перевіряється його причетність до інших злочинів, вчинених терористичними угрупованнями на території Луганщини.

У випадку доведення вини чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи з викриття учасника НЗФ проводилися у взаємодії зі слідчими ГУ НП в Луганській області під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.