СБУ задержала боевика из группы Дрёмова, который штурмовал луганскую СБУ

В Северодонецке сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который участвовал в захвате админзданий органов государственной власти в 2014 году.

Источник: СБУ

Дословно: "По данным досудебного следствия, в ряды незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов злоумышленник присоединился в апреле 2014 года. Установлено, что боевик причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области.

Позже в составе группировки Дрёмова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке.

По оперативной информации, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году.

После освобождения города от оккупационных войск злоумышленник длительное время скрывался от правосудия".

Детали: Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях).

Проверяется его причастность к другим преступлениям, совершенным террористическими группировками на территории Луганской области.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия по разоблачению участника НВФ проводились во взаимодействии со следователями ГУ НП в Луганской области под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.