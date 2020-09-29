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Поліція взялася за "проплаченого двійника" на виборах на Харківщині

Вівторок, 29 вересня 2020, 16:18
Фото mi100.info

Поліцейські Харківської області зареєстрували 24 повідомлення про порушення виборчого законодавства, за чотирма з них відкриті кримінальні провадження.

Джерело: пресслужба поліції

Дослівно: "Слідчими відкриті 3 кримінальні провадження за ч. 1 і 2 ст. 296 (хуліганство) і одне – за ч. 1 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) ККУ". 

Деталі: Зокрема, 27 вересня до Чугуївського відділу поліції надійшла заява від місцевого мешканця про те, що 62-річна жінка за гроші подала себе двійником до списків кандидатів на вибори голови Чугуївської ОТГ.

Чоловік зазначив, що жінка один раз вже була видалена зі списків кандидатів за неправдиві дані щодо свого місця реєстрації, але подала свою кандидатуру знову та вказала місце своєї реєстрації за неіснуючою адресою.

Провадження за статтею хуліганство відкрили за фактами пошкодження агітаційних наметів.

Передісторія: 

  • Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали одного із кандидатів у мери Світловодська Кіровоградської області, який купив "двійника" свого конкурента.
  • 23 вересня стало відомо, що Уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала на місцеві вибори двох кандидатів на посаду міського голови Умані, які мають таке ж ім’я, як чинний мер – Олександр Цебрій.

Українська правда
Теми: Харківська областьвибориполіція


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