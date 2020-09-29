Полиция взялась за "проплаченного двойника" на выборах в Харьковской области

Полицейские Харьковской области зарегистрировали 24 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, по четырем из них открыты уголовные производства.

Источник: пресс-служба полиции

Дословно: "Следователи открыли 3 уголовных производства по ч. 1 и 2 ст. 296 (хулиганство) и одно – по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума, или деятельности официального наблюдателя) УК".

Детали: В частности, 27 сентября в Чугуевский отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что 62-летняя женщина за деньги подала себя двойником в списки кандидатов на выборы главы Чугуевской ОТО.

Мужчина отметил, что женщина один раз уже была удалена из списков кандидатов за неправдивые данные относительно своего места регистрации, но подала свою кандидатуру снова и указала место своей регистрации по несуществующему адресу.

Производства по статье хулиганство открыли по фактам повреждения агитационных палаток.

Предыстория: