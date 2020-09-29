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Полиция взялась за "проплаченного двойника" на выборах в Харьковской области

Вторник, 29 сентября 2020, 16:18
Фото mi100.info

Полицейские Харьковской области зарегистрировали 24 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, по четырем из них открыты уголовные производства.

Источник: пресс-служба полиции

Дословно: "Следователи открыли 3 уголовных производства по ч. 1 и 2 ст. 296 (хулиганство) и одно – по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума, или деятельности официального наблюдателя) УК".

Детали: В частности, 27 сентября в Чугуевский отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что 62-летняя женщина за деньги подала себя двойником в списки кандидатов на выборы главы Чугуевской ОТО.

Мужчина отметил, что женщина один раз уже была удалена из списков кандидатов за неправдивые данные относительно своего места регистрации, но подала свою кандидатуру снова и указала место своей регистрации по несуществующему адресу.

Производства по статье хулиганство открыли по фактам повреждения агитационных палаток.

Предыстория: 

  • Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области, который купил "двойника" своего конкурента.
  • 23 сентябля стало известно, что Уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на местные выборы двух кандидатов на должность городского председателя Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр – Александр Цебрий.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьвиборыполиция


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