Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция взялась за "проплаченного двойника" на выборах в Харьковской области

Вторник, 29 сентября 2020, 16:18
Полиция взялась за проплаченного двойника на выборах в Харьковской области
Фото mi100.info

Полицейские Харьковской области зарегистрировали 24 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, по четырем из них открыты уголовные производства.

Источник: пресс-служба полиции

Дословно: "Следователи открыли 3 уголовных производства по ч. 1 и 2 ст. 296 (хулиганство) и одно – по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума, или деятельности официального наблюдателя) УК".

Детали: В частности, 27 сентября в Чугуевский отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что 62-летняя женщина за деньги подала себя двойником в списки кандидатов на выборы главы Чугуевской ОТО.

Мужчина отметил, что женщина один раз уже была удалена из списков кандидатов за неправдивые данные относительно своего места регистрации, но подала свою кандидатуру снова и указала место своей регистрации по несуществующему адресу.

Производства по статье хулиганство открыли по фактам повреждения агитационных палаток.

Предыстория: 

  • Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области, который купил "двойника" своего конкурента.
  • 23 сентябля стало известно, что Уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на местные выборы двух кандидатов на должность городского председателя Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр – Александр Цебрий.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьвиборыполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Харьковская область
Россияне атаковали Купянский район, убили мужчину
СБУ задержала "начфина" оккупантов Купянска
На Харьковщине погибло более 2 тысяч гражданских из-за войны
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: