ЦВК зобов’язала тервиборчком зареєструвати мера Умані на вибори

Центральна виборча комісія розглянула та підтримала скаргу на постанову Уманської міської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду мера Умані Олександра Цебрія.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "Суб'єкт звернення просив, зокрема, визнати протиправною бездіяльність Уманської міської територіальної виборчої комісії по неповідомлення про виявлені недоліки в поданих в цю виборчу комісію документах для реєстрації кандидата на посаду Уманського міського голови Цебрія О.В., висунутого зазначеної місцевою організацією політичної партії. А також - в зв'язку з цим скасувати постанову зазначеної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду Уманського міського голови Цебрія О.В.".

Деталі: Комісія встановила, що порушення, через які відмовили у реєстрації Цебрія, фактично є неточностями у поданих документах, і це не є перешкодою для розуміння змісту викладених відомостей, тож вони можуть бути усунуті в порядку, визначеному Виборчим кодексом: "Такі недоліки не можуть вважатися підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду міського голови".

Тервиборчком Умані зобов'язується до 21:00 30 вересня повторно розглянути документи, подані для реєстрації Цебрія, відповідно до вимог Виборчого кодексу і з урахуванням постанови ЦВК, і невідкладно поінформувати ЦВК про прийняте рішення.

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