ЦВК зобов’язала тервиборчком зареєструвати мера Умані на вибори
Центральна виборча комісія розглянула та підтримала скаргу на постанову Уманської міської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду мера Умані Олександра Цебрія.
Джерело: пресслужба ЦВК
Дослівно: "Суб'єкт звернення просив, зокрема, визнати протиправною бездіяльність Уманської міської територіальної виборчої комісії по неповідомлення про виявлені недоліки в поданих в цю виборчу комісію документах для реєстрації кандидата на посаду Уманського міського голови Цебрія О.В., висунутого зазначеної місцевою організацією політичної партії. А також - в зв'язку з цим скасувати постанову зазначеної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду Уманського міського голови Цебрія О.В.".
Деталі: Комісія встановила, що порушення, через які відмовили у реєстрації Цебрія, фактично є неточностями у поданих документах, і це не є перешкодою для розуміння змісту викладених відомостей, тож вони можуть бути усунуті в порядку, визначеному Виборчим кодексом: "Такі недоліки не можуть вважатися підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду міського голови".
Тервиборчком Умані зобов'язується до 21:00 30 вересня повторно розглянути документи, подані для реєстрації Цебрія, відповідно до вимог Виборчого кодексу і з урахуванням постанови ЦВК, і невідкладно поінформувати ЦВК про прийняте рішення.
Нагадаємо:
- 26 вересня Цебрій заявляв, що територіальна виборча комісія позбавила його можливості балотуватися на посаду міського голови на виборах 25 жовтня.
- Уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала на місцеві вибори двох кандидатів на посаду міського голови Умані, які мають таке ж ім’я, як чинний мер, – Олександр Цебрій.