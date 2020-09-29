Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЦВК зобов’язала тервиборчком зареєструвати мера Умані на вибори

Вівторок, 29 вересня 2020, 21:48

Центральна виборча комісія розглянула та підтримала скаргу на постанову Уманської міської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду мера Умані Олександра Цебрія.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "Суб'єкт звернення просив, зокрема, визнати протиправною бездіяльність Уманської міської територіальної виборчої комісії по неповідомлення про виявлені недоліки в поданих в цю виборчу комісію документах для реєстрації кандидата на посаду Уманського міського голови Цебрія О.В., висунутого зазначеної місцевою організацією політичної партії. А також - в зв'язку з цим скасувати постанову зазначеної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду Уманського міського голови Цебрія О.В.".

Деталі: Комісія встановила, що порушення, через які відмовили у реєстрації Цебрія, фактично є неточностями у поданих документах, і це не є перешкодою для розуміння змісту викладених відомостей, тож вони можуть бути усунуті в порядку, визначеному Виборчим кодексом: "Такі недоліки не можуть вважатися підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду міського голови".

Тервиборчком Умані зобов'язується до 21:00 30 вересня повторно розглянути документи, подані для реєстрації Цебрія, відповідно до вимог Виборчого кодексу і з урахуванням постанови ЦВК, і невідкладно поінформувати ЦВК про прийняте рішення.

Нагадаємо:

  • 26 вересня Цебрій заявляв, що територіальна виборча комісія позбавила його можливості балотуватися на посаду міського голови на виборах 25 жовтня.
  • Уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала на місцеві вибори двох кандидатів на посаду міського голови Умані, які мають таке ж ім’я, як чинний мер, – Олександр Цебрій.

Українська правда
Теми: вибориЦВКУмань


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 29 вересня: висловлювання Фокіна, коронавірус в Раді

Порошенко захворів на Covid-19

Британія і Канада запровадили санкції проти Лукашенка

Суд у Росії збільшив досліднику сталінських репресій термін до 13 років колонії

Фокін заявив, що не бачить війни між Україною і Росією на Донбасі

Все більше українців звинувачують Росію в розв'язанні війни на Донбасі - опитування

Усі новини...
вибори
Поліція взялася за "проплаченого двійника" на виборах на Харківщині
В день виборів Україна перейде на зимовий час
"Слуги" розвісили у Києві бордів на понад 16 млн, а "ЄС" – на 6,5 млн – ЗМІ
Останні новини
21:48
ЦВК зобов’язала тервиборчком зареєструвати мера Умані на вибори
21:18
Новини 29 вересня: висловлювання Фокіна, коронавірус в Раді
21:02
У "Дії" у бета-версії з'явилось цифрове свідоцтво про народження
20:51
Азербайджан і Туреччина заперечують знищення вірменського Су-25
20:35
Офіційний курс: гривня ослабла до євро
20:22
"Махрового ідіота не можна сховати за старістю": Аваков закликав гнати Фокіна
19:59
У Кабміні прогнозують завершення реформи ДАБІ до кінця жовтня
19:45
Апеляційний суд у справі Марківа: адвокати представили нові докази
19:31
У Зеленського прокоментували відставку члена наглядової ради УЗ Аслунда
19:18
Порошенко захворів на Covid-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!