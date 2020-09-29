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ЦИК обязала теризбирком зарегистрировать мэра Умани на выборы

Вторник, 29 сентября 2020, 21:48

Центральная избирательная комиссия рассмотрела и поддержала жалобу на постановление Уманской городской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата на должность мэра Умани Александра Цебрия.

Источник: пресс-служба ЦИК

Дословно: "Субъект обращения просил, в частности, признать противоправной бездеятельность Уманской городской территориальной избирательной комиссии по несообщению о выявленных недостатках в представленных в эту избирательную комиссию документов для регистрации кандидатом на должность Уманского городского головы Цебрия А.В., выдвинутого указанной местной организацией политической партии. А также - в связи с этим отменить постановление указанной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата на должность Уманского городского головы Цебрия О.В.".

Детали: Комиссия установила, что нарушения, по которым отказали в регистрации Цебрия, фактически являются неточностями в представленных документах, и это не является препятствием для понимания смысла изложенных сведений, поэтому они могут быть устранены в порядке, определенном Избирательным кодексом: "Такие недостатки не могут считаться основанием для отказа в регистрации кандидата на должность городского головы".

Теризбирком Умани обязуется до 21:00 30 сентября повторно рассмотреть документы, представленные для регистрации Цебрия в соответствии с требованиями Избирательного кодекса и с учетом постановления ЦИК и безотлагательно проинформировать ЦИК о принятом решении.

Напомним:

  • Цебрий заявлял, что территориальная избирательная комиссия лишила его возможности баллотироваться на пост городского головы на выборах 25 октября.
  • Уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на местные выборы двух кандидатов на должность городского главы Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр, – Александр Цебрий.

Украинская правда
Темы: виборыЦИКУмань


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