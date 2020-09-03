Новини 3 вересня: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна

День Незалежності коштував у 6 разів більше за попередній, Лукашенко назвав отруєння Навального фейком, — актуальні новини 3 вересня.

Про дороге попурі

Святкування Дня Незалежності у 2020 році у столиці коштувало щонайменше 1,6 мільйона гривень, при цьому в уряді та місцевій владі кажуть, що не платили за попурі з популярними артистами.

Про зустріч Лукашенка і Мішустіна

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін на зустрічі з в.о. президента Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що Москва і Мінськ "досягли прогресу щодо майбутньої Союзної держави".

Під час тієї ж зустрічі виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією.

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