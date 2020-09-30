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На спікера української делегації ТКГ розглядають Лубківського – Качура

Середа, 30 вересня 2020, 11:55
На спікера української делегації ТКГ розглядають Лубківського – Качура
Фото grushevskogo5.com

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура підтвердив, що серед кандидатур на посаду спікера української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі є дипломат Маркіян Лубківський.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У мене вже є прізвище, але я не готовий його назвати. Це не буде дуже відома особа. Це технічна посада, тому що напрацьовуватиметься драфт усіх зустрічей і буде єдина позиція подаватися всіх домовленостей, яка була досягнута в мінському процесі" .

Деталі: Відповідаючи на уточнююче запитання, чи займе цю посаду Маркіян Лубківський, Качура сказав, що журналісти "дуже близькі до правильної відповіді", але "є ще й інші кандидатури".

За словами депутата, кандидатура Лубківського "може бути однією з ключових зараз, у якої є пріоритет".

Що було раніше: 29 вересня представник окремих районів Донецької області в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що в ТКГ від української сторони буде спікер.

Маркіян Лубківський – відомий український дипломат.

У 2003-2005 роках очолював пресслужбу МЗС України, у 2005-2006 роках був заступником Державного секретаря України і радником президента України.

У 2009-2012 роках за контрактом з УЄФА був директором Турніру Євро-2012 в Україні, 2012-2014 роках очолював оргкомітет "Євробаскет -2015", у 2014-2015 роках був радником голови СБУ.

Теми: ТКГСлуга народу
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