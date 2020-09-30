На спікера української делегації ТКГ розглядають Лубківського – Качура

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура підтвердив, що серед кандидатур на посаду спікера української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі є дипломат Маркіян Лубківський.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У мене вже є прізвище, але я не готовий його назвати. Це не буде дуже відома особа. Це технічна посада, тому що напрацьовуватиметься драфт усіх зустрічей і буде єдина позиція подаватися всіх домовленостей, яка була досягнута в мінському процесі" .

Деталі: Відповідаючи на уточнююче запитання, чи займе цю посаду Маркіян Лубківський, Качура сказав, що журналісти "дуже близькі до правильної відповіді", але "є ще й інші кандидатури".

За словами депутата, кандидатура Лубківського "може бути однією з ключових зараз, у якої є пріоритет".

Що було раніше: 29 вересня представник окремих районів Донецької області в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що в ТКГ від української сторони буде спікер.