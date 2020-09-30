На спикера украинской делегации ТКГ рассматривают Лубкивского – Качура

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура подтвердил, что среди кандидатур на должность спикера украинской делегации Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе есть дипломат Маркиян Лубкивский.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что будет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которая была достигнута в минском процессе".

Детали: Отвечая на уточняющий вопрос, займёт ли этот пост Маркиян Лубкивский, Качура сказал, что журналисты "очень близки к правильному ответу", но "есть ещё другие кандидатуры".



По словам депутата, кандидатура Лубкивского "может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет".

Что было раньше: 29 сентября представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ, журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что в ТКГ от украинской стороны будет спикер.

Маркиян Лубкивский – известный украинский дипломат.

В 2003-2005 годах возглавлял пресс-службу МИД Украины, в 2005-2006 годах был заместителем Государственного секретаря Украины и советником президента Украины.

В 2009-2012 годах по контракту с УЕФА был директором турнира Евро-2012 в Украине, 2012-2014 годах возглавлял оргкомитет "Евробаскет -2015", в 2014-2015 годах был советником главы СБУ.