Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На спикера украинской делегации ТКГ рассматривают Лубкивского – Качура

Среда, 30 сентября 2020, 11:55
На спикера украинской делегации ТКГ рассматривают Лубкивского – Качура
Фото grushevskogo5.com

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура подтвердил, что среди кандидатур на должность спикера украинской делегации Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе есть дипломат Маркиян Лубкивский.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что будет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которая была достигнута в минском процессе".

Детали: Отвечая на уточняющий вопрос, займёт ли этот пост Маркиян Лубкивский, Качура сказал, что журналисты "очень близки к правильному ответу", но "есть ещё другие кандидатуры".

По словам депутата, кандидатура Лубкивского "может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет".

Что было раньше: 29 сентября представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ, журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что в ТКГ от украинской стороны будет спикер.  

Маркиян Лубкивский – известный украинский дипломат.

В 2003-2005 годах возглавлял пресс-службу МИД Украины, в 2005-2006 годах был заместителем Государственного секретаря Украины и советником президента Украины.

В 2009-2012 годах по контракту с УЕФА был директором турнира Евро-2012 в Украине, 2012-2014 годах возглавлял оргкомитет "Евробаскет -2015", в 2014-2015 годах был советником главы СБУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
ТКГ
В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах
Россия снова проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе
Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: