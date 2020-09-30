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На спикера украинской делегации ТКГ рассматривают Лубкивского – Качура

Среда, 30 сентября 2020, 11:55
Фото grushevskogo5.com

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура подтвердил, что среди кандидатур на должность спикера украинской делегации Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе есть дипломат Маркиян Лубкивский.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что будет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которая была достигнута в минском процессе".

Детали: Отвечая на уточняющий вопрос, займёт ли этот пост Маркиян Лубкивский, Качура сказал, что журналисты "очень близки к правильному ответу", но "есть ещё другие кандидатуры".

По словам депутата, кандидатура Лубкивского "может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет".

Что было раньше: 29 сентября представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ, журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что в ТКГ от украинской стороны будет спикер.  

Маркиян Лубкивский – известный украинский дипломат.

В 2003-2005 годах возглавлял пресс-службу МИД Украины, в 2005-2006 годах был заместителем Государственного секретаря Украины и советником президента Украины.

В 2009-2012 годах по контракту с УЕФА был директором турнира Евро-2012 в Украине, 2012-2014 годах возглавлял оргкомитет "Евробаскет -2015", в 2014-2015 годах был советником главы СБУ.

Темы: ТКГСлуга народа


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