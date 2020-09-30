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"Він зрадив президента": у Тищенка відреагували на звинувачення Лероса

Середа, 30 вересня 2020, 15:19
Він зрадив президента: у Тищенка відреагували на звинувачення Лероса

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що звинувачення його колишнього колеги по фракції Гео Лероса повна нісенітниця і Лерос "зрадив" президента Володимира Зеленського.

Джерело: пресслужба нардепа у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Гео Лерос – це головний зрадник України. Його заяви є повною нісенітницею. Якщо є докази, то нехай йде з ними в спеціалізовані органи. А так це просто політичний піар ображеної людини.

Він зрадив президента. А зараз намагається дискредитувати його команду. Негідно і низько. Хоча нічого іншого від нього і не варто очікувати".

Що було раніше: На засіданні Ради 30 вересня народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад.

Також Лерос розповів, що має 6-годинний запис розмов Комарницького і Тищенка, де вони обговорюють "як Зеленський їх кришує".

Свій виступ нардеп просив сприймати як офіційну заяву про злочин Комарницького, Тищенка та глави офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо: 

  • 26 червня журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію "слуги народу" Миколи Тищенка.
  • Лерос передав журналістам Bihus.Info копії документів, які "могли перебувати на комп'ютері офісу так званого "смотрящего" за Києвом Дениса Комарницького", де в жовтні 2019 року силовики провели обшуки.
  • Серед документів - "меморандуми" і "понятійні угоди". Основними фігурантами в документах виступають Денис Комарницький - соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького, якого зараз ЗМІ називають "смотрящим" по Києву, його "попередник", соратник і зараз нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, син екс-мера Степан Черновецький і інші відомі забудовники.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Гео Лерос Верховна РадаЗеленський
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