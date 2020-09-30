"Він зрадив президента": у Тищенка відреагували на звинувачення Лероса

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що звинувачення його колишнього колеги по фракції Гео Лероса повна нісенітниця і Лерос "зрадив" президента Володимира Зеленського.

Джерело: пресслужба нардепа у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Гео Лерос – це головний зрадник України. Його заяви є повною нісенітницею. Якщо є докази, то нехай йде з ними в спеціалізовані органи. А так це просто політичний піар ображеної людини.

Він зрадив президента. А зараз намагається дискредитувати його команду. Негідно і низько. Хоча нічого іншого від нього і не варто очікувати".

Що було раніше: На засіданні Ради 30 вересня народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад.

Також Лерос розповів, що має 6-годинний запис розмов Комарницького і Тищенка, де вони обговорюють "як Зеленський їх кришує".

Свій виступ нардеп просив сприймати як офіційну заяву про злочин Комарницького, Тищенка та глави офісу президента Андрія Єрмака.

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