"Он предал президента": у Тищенко отреагировали на обвинения Лероса

У народного депутата "Слуги народа" Николая Тищенко заявили, что обвинения его бывшего коллеги по фракции Гео Лероса полная чушь и Лерос "предал" президента Владимира Зеленского.

Источник: пресс-служба нардепа в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Гео Лерос - это главный предатель Украины. Его заявления являются полной ерундой. Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы. А так это просто политический пиар обиженного человека.

Он предал президента. А сейчас пытается дискредитировать его команду. Недостойно и низко. Хотя ничего другого от него и не стоит ожидать".

Что было раньше: На заседании Рады 30 сентября народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение.

Также Лерос рассказал, что у него есть 6-часовая запись разговоров Комарницкого и Тищенко, где они обсуждают "как Зеленский их крышует".

Свое выступление нардеп просил воспринимать как официальное заявление о преступлении Комарницкого, Тищенко и главы офиса президента Андрея Ермака.

Напомним: