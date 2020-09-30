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"Он предал президента": у Тищенко отреагировали на обвинения Лероса

Среда, 30 сентября 2020, 15:19

У народного депутата "Слуги народа" Николая Тищенко заявили, что обвинения его бывшего коллеги по фракции Гео Лероса полная чушь и Лерос "предал" президента Владимира Зеленского.

Источник: пресс-служба нардепа в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Гео Лерос - это главный предатель Украины. Его заявления являются полной ерундой. Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы. А так это просто политический пиар обиженного человека.

Он предал президента. А сейчас пытается дискредитировать его команду. Недостойно и низко. Хотя ничего другого от него и не стоит ожидать".

Что было раньше: На заседании Рады 30 сентября народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение.

Также Лерос рассказал, что у него есть 6-часовая запись разговоров Комарницкого и Тищенко, где они обсуждают "как Зеленский их крышует".

Свое выступление нардеп просил воспринимать как официальное заявление о преступлении Комарницкого, Тищенко и главы офиса президента Андрея Ермака.

Напомним: 

  • 26 июня журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий теперь вовлечен в мэрскую кампанию "слуги народа" Николая Тищенко.
  • Лерос передал журналистам Bihus.Info копии документов, которые "могли находиться на компьютере офиса так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого", где в октябре 2019 года силовики провели обыски.
  • Среди документов – "меморандумы" и "понятийные соглашения". Основными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий – соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" по Киеву, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и другие известные застройщики.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Гео Лерос Верховная РадаЗеленский


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