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Кабмин обещает немалые премии за эскиз большого Герба Украины

Среда, 30 сентября 2020, 15:33

Кабинет министров принял проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Источник: решение Кабмина

Детали: Правительство также утвердило Положение о конкурсе и состав Организационного комитета по подготовке и проведению конкурса, который должен избрать жюри, которое будет рассматривать предложенные эскизы.

Для того, чтобы отметить лучшие проекты эскизов, установили премии: первая премия - 100 тысяч гривен, вторая премия - 50 тысяч гривен, третья премия - 30 тысяч гривен. Награждать победителей будет оргкомитет.

Проекты эскизов надо отправлять почтовыми отправлениями с пометкой "На конкурс лучшего эскиза большого Государственного Герба Украины" по адресу: 01001, г.. Киев, ул. Бориса Гринченко, 1.

Министерство культуры и информационной политики должно обеспечить общественное обсуждение эскиза большого Государственного герба Украины, а также представление до 1 декабря 2020 года Министерству юстиции предложений по результатам конкурса, чтобы их учли при разработке проекта закона "О государственных символах Украины".

Отмеченные премиями проекты эскизов и сопроводительные документы авторам не вернут. Победитель конкурса в случае согласия передает авторские имущественные права на эскиз логотипа путем заключения договора с Минкультом.

Этому предшествовало: Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров


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