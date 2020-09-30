Кабмин обещает немалые премии за эскиз большого Герба Украины

Кабинет министров принял проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Источник: решение Кабмина

Детали: Правительство также утвердило Положение о конкурсе и состав Организационного комитета по подготовке и проведению конкурса, который должен избрать жюри, которое будет рассматривать предложенные эскизы.

Для того, чтобы отметить лучшие проекты эскизов, установили премии: первая премия - 100 тысяч гривен, вторая премия - 50 тысяч гривен, третья премия - 30 тысяч гривен. Награждать победителей будет оргкомитет.

Проекты эскизов надо отправлять почтовыми отправлениями с пометкой "На конкурс лучшего эскиза большого Государственного Герба Украины" по адресу: 01001, г.. Киев, ул. Бориса Гринченко, 1.

Конкурс будут проводить с 1 октября по 1 ноября 2020 года. Победителей жюри определит во время выставки проектов эскизов. Оргкомитет подведет итоги конкурса до 1 декабря.

Министерство культуры и информационной политики должно обеспечить общественное обсуждение эскиза большого Государственного герба Украины, а также представление до 1 декабря 2020 года Министерству юстиции предложений по результатам конкурса, чтобы их учли при разработке проекта закона "О государственных символах Украины".

Отмеченные премиями проекты эскизов и сопроводительные документы авторам не вернут. Победитель конкурса в случае согласия передает авторские имущественные права на эскиз логотипа путем заключения договора с Минкультом.

Если первую премию не присвоят, конкурс будет продлен.

Этому предшествовало: Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Демократическое объединение "Украинская национальная рада" опубликовало заявление, в котором назвало нецелесообразным проведение четвертого конкурса на Большой государственный герб Украины.

По утверждению авторов заявления, гербы не создаются чиновниками, а установление нового герба означает "переоснование государства". Более того: "большие гербы присущи империям".

Справка: Согласно ст. 20 Конституции, Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады. Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины).

Конкурс эскизов большого герба Украины объявляли уже трижды: в 1991-м, 2001-м и 2007 годах, однако каждый раз безрезультатно.

В 2009 году Кабмин даже утвердил проект большого герба. Он включал изображение малого герба в центре, по бокам - фигуры льва и запорожского казака, снизу - сине-желтую ленту, а вверху - княжескую корону. Однако этот проект так и не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

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