Зеленський створив раду із соцзахисту населення

Президент Володимир Зеленський утворив Раду соціального розвитку регіонів.

Джерело: указ № 415/2020 від 30 вересня

Деталі: Як зазначається в документі, Рада створюється з метою забезпечення гарантій соціального захисту населення, доступності та якості соціальних послуг, серед іншого під час проведення реформи з децентралізації влади.

Завдання цього дорадчо-консультативного органа – системний аналіз ситуації щодо забезпечення гарантій соціального захисту населення.

Раду, згідно з положенням, очолює заступник керівника Офісу президента України з питань соціальної політики та охорони здоров’я.

Її рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови ради є вирішальним.

Зазначається, що в майбутньому напрацювання ради мають вилитися в законопроекти і рішення.

Що було раніше: 29 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування як консультативно-дорадчого органу.

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