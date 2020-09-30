Зеленський створив раду із соцзахисту населення
Президент Володимир Зеленський утворив Раду соціального розвитку регіонів.
Джерело: указ № 415/2020 від 30 вересня
Деталі: Як зазначається в документі, Рада створюється з метою забезпечення гарантій соціального захисту населення, доступності та якості соціальних послуг, серед іншого під час проведення реформи з децентралізації влади.
Завдання цього дорадчо-консультативного органа – системний аналіз ситуації щодо забезпечення гарантій соціального захисту населення.
Раду, згідно з положенням, очолює заступник керівника Офісу президента України з питань соціальної політики та охорони здоров’я.
Її рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови ради є вирішальним.
Зазначається, що в майбутньому напрацювання ради мають вилитися в законопроекти і рішення.
Що було раніше: 29 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування як консультативно-дорадчого органу.
Нагадаємо:
- Зеленський у 2019 році створив Національну раду з питань антикорупційної політики.
- 25 вересня експертна організація StateWatch із посиланням на листування з Офісом президента повідомила, що Національна рада з питань антикорупційної політики не збиралася з липня 2019 року.
- Через декілька днів, 28 вересня, Зеленський таки провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики.