Зеленский создал совет по соцзащите населения
Президент Владимир Зеленский создал Совет социального развития регионов.
Источник: указ № 415/2020 от 30 сентября
Детали: Как отмечается в документе, Совет создается с целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг, в том числе во время проведения реформы по децентрализации власти.
Задача этого совещательно-консультативного органа - системный анализ ситуации по обеспечению гарантий социальной защиты населения.
Совет, согласно положению, возглавляет заместитель руководителя Офиса президента Украины по вопросам социальной политики и здравоохранения.
Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. В случае равного распределения голосов голос председателя совета является решающим.
Отмечается, что в будущем наработки совета должны будут вылиться в законопроекты и решения.
Что было раньше: 29 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательного органа.
Напомним:
- Зеленский в 2019 году создал Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики.
- 25 сентября экспертная организация StateWatch со ссылкой на переписку с Офисом президента сообщила, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики не собиралась с июля 2019 года.
- Через несколько дней, 28 сентября, Зеленский таки провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.