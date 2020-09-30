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Зеленский создал совет по соцзащите населения

Среда, 30 сентября 2020, 15:39
Зеленский создал совет по соцзащите населения

Президент Владимир Зеленский создал Совет социального развития регионов.

Источник: указ № 415/2020 от 30 сентября

Детали: Как отмечается в документе, Совет создается с целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг, в том числе во время проведения реформы по децентрализации власти.

Задача этого совещательно-консультативного органа - системный анализ ситуации по обеспечению гарантий социальной защиты населения.

Совет, согласно положению, возглавляет заместитель руководителя Офиса президента Украины по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. В случае равного распределения голосов голос председателя совета является решающим.

Отмечается, что в будущем наработки совета должны будут вылиться в законопроекты и решения.

Что было раньше: 29 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательного органа.

Напомним:

  • Зеленский в 2019 году создал Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики.
  • 25 сентября экспертная организация StateWatch со ссылкой на переписку с Офисом президента сообщила, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики не собиралась с июля 2019 года.
  • Через несколько дней, 28 сентября, Зеленский таки провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Украинская правда

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Темы: Зеленский
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