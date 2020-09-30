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Російські найманці 6 разів обстріляли позиції ЗСУ, один поранений

Середа, 30 вересня 2020, 20:55
Російські найманці 6 разів обстріляли позиції ЗСУ, один поранений

Від початку поточної доби, 30 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад збройні підрозділи Російської Федерації шість разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Вогонь зі стрілецької зброї противник відкривав неподалік Авдіївки та Золотого, з гранатометів різних систем – поблизу Миронівського, Новотроїцького та Золотого.

Ще одне порушення режиму припинення вогню зафіксоване в районі населеного пункту Зайцеве. Тут, унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета, один український військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Також військовослужбовці ЗСУ разом із рятувальниками ДСНС локалізують масштабну пожежу поблизу Новоолександрівки, а також неподалік Кряківки, де вогонь розповсюджується у напрямку селища Оріхове-Донецьке.

Українська правда
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