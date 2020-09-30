Російські найманці 6 разів обстріляли позиції ЗСУ, один поранений
Від початку поточної доби, 30 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад збройні підрозділи Російської Федерації шість разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Вогонь зі стрілецької зброї противник відкривав неподалік Авдіївки та Золотого, з гранатометів різних систем – поблизу Миронівського, Новотроїцького та Золотого.
Ще одне порушення режиму припинення вогню зафіксоване в районі населеного пункту Зайцеве. Тут, унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета, один український військовослужбовець отримав осколкове поранення.
Також військовослужбовці ЗСУ разом із рятувальниками ДСНС локалізують масштабну пожежу поблизу Новоолександрівки, а також неподалік Кряківки, де вогонь розповсюджується у напрямку селища Оріхове-Донецьке.