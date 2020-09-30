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Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ, одного ранили

Среда, 30 сентября 2020, 20:55
Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ, одного ранили

С начала текущих суток, 30 сентября, на участках ответственности наших бригад вооруженные подразделения Российской Федерации шесть раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года.

Источник: штаб ООС

Детали: Огонь из стрелкового оружия противник открывал неподалеку Авдеевки и Золотого, из гранатометов различных систем - вблизи Мироновского, Новотроицкого и Золотого.

Еще одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районе населенного пункта Зайцево. Здесь, вследствие враждебного выстрела из подствольного гранатомета, один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Также военнослужащие ВСУ вместе со спасателями ДСНС локализуют масштабный пожар вблизи Новоалександровки, а также неподалеку Кряковки, где огонь распространяется в направлении поселка Орехово-Донецкое.

Украинская правда
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