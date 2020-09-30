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Россия вела несанкционированную запись на ТКГ: ОБСЕ хочет внеочередное заседание

Среда, 30 сентября 2020, 21:31

Делегация Украины в Трехсторонней Контактной группе поддержала позицию Специального представителя действующего председателя ОБСЕ госпожи Хайди Грау, которая вынужденно прервала заседание ТКГ.

Источник: источник УП в ТКГ

Детали: Спецпредставитель ОБСЕ была вынуждена приостановить заседание ТКГ 30 сентября в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности.

Как стало известно во время заседания, представители России вели несанкционированную аудио и видео запись работы ТКГ. Глава российской делегации заявил, что намерен без разрешения опубликовать записи переговоров.

Представитель ОБСЕ предложила взять паузу в работе и провести отдельное заседание, чтобы договориться по поводу кодекса поведения и информационной политики, которую должны придерживаться все участники.

Украина поддержала эту позицию, подчеркнув, что нельзя делать вещи, которые противоречат договоренностям и международной практики переговоров. Украинская сторона поблагодарила госпожу Грау за ее позицию и настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс.

Украинская правда
Темы: ДонбассТКГОБСЕ


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