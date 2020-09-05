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Командувач Об’єднаних сил пригрозив відповісти на вогонь окупантів у понеділок

Субота, 5 вересня 2020, 23:18
Командувач Об’єднаних сил пригрозив відповісти на вогонь окупантів у понеділок

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко зазначив, що на обстріл українських позицій в селі Шуми, який бойовики мають намір здійснити у понеділок, Збройні сили України мають право відповісти "всіма наявними силами та засобами".

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Деталі: За словами Кравченка, він разом з керівником української сторони СЦКК здійснив перевірку фактів, викладених в заяві ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна щодо обладнання українською стороною інженерних споруджень в районі населеного пункту Шуми Донецької області з відповідними координатами (48°22′57′′N 37°56′55′′E).

Повідомляється, що за результатами перевірки встановили: це звинувачення не відповідає дійсності, є провокаційним має політичну складову. Метою ж такої заяви командувач ОС назвав зрив домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою про додаткові заходи з дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Пряма мова: "В разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, Командування Об’єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами та засобами".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський занепокоєний заявою ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна про те, що у понеділок, 7 вересня, збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українських позиціях поблизу Горлівки.

При цьому бійці 503-го Окремого батальйону морської піхоти, які зараз перебувають на позиціях у селі Шуми, досить різко відповіли на погрози ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна здійснити обстріл їх укріплень.

Українська правда

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Теми: ПушилінООСЗбройні силиОРДЛО
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