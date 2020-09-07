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Головні новини неділі і ночі: За добу на Донбасі загинуло 3 військових, ще 3 поранено

Понеділок, 7 вересня 2020, 08:00

6 вересня на Донбасі загинуло троє військових ООС, ще троє отримали поранення.

Про Донбас 

Штаб ООС повідомив про загибель двох військовослужбовців, які були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького та підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Формування РФ порушили режим припинення вогню поблизу населеного пункту Красногорівка, внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця.

Після вечірнього зведення у пресцентрі ООС повідомили про другий обстріл бойовиків, внаслідок якого загинув український військовий.

Біля Новгородського двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої та отримали поранення різного ступеня важкості.

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Теми: Росіявійна
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