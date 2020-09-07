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Українського посла повернули до Мінська

Понеділок, 7 вересня 2020, 19:54
фото: Радіо свобода

Український посол у Білорусі Ігор Кизим повернувся після консультацій у Міністерстві закордонних справ України до Мінська.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на посольство України в Мінську

Пряма мова Кизима: "Як вже зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наразі офіційні контакти між нашими країнами "поставлені на паузу".

Водночас подальший розвиток українсько-білоруських відносин залежатиме від багатьох факторів, зокрема розвитку ситуації безпосередньо в Білорусі, а також інтеграційних процесів у рамках Союзної держави Білорусі та Росії".

Що було раніше: 17 серпня МЗС викликало для консультацій до Києва посла у Білорусі Ігоря Кизима.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Україна поставила на паузу дипломатичні відносини із Білоруссю. 

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Нагадаємо:

  • Майже місяць у Білорусі тривають протести. Приводом для акції стали офіційні результати президентських виборів, відповідно до яких Олександр Лукашенко набрав 80% голосів. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента. Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.
  • Президент Російської Федерації Володимир Путін 27 серпня заявив, що в Росії сформовано резерв зі співробітників силових відомств, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі, але він нібито "не буде використаний доти, доки ситуація не почне виходити з-під контролю".
  • Олександр Лукашенко 16 серпня заявляв, що Володимир Путін пообіцяв надати "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки" в Білорусії в рамках зобов'язань Росії як члена Союзної держави і ОДКБ.

Теми: УкраїнаМЗСдипломатичні відносиниБілорусь


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