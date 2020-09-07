Українського посла повернули до Мінська
Український посол у Білорусі Ігор Кизим повернувся після консультацій у Міністерстві закордонних справ України до Мінська.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на посольство України в Мінську
Пряма мова Кизима: "Як вже зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наразі офіційні контакти між нашими країнами "поставлені на паузу".
Водночас подальший розвиток українсько-білоруських відносин залежатиме від багатьох факторів, зокрема розвитку ситуації безпосередньо в Білорусі, а також інтеграційних процесів у рамках Союзної держави Білорусі та Росії".
Що було раніше: 17 серпня МЗС викликало для консультацій до Києва посла у Білорусі Ігоря Кизима.
За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Україна поставила на паузу дипломатичні відносини із Білоруссю.
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Нагадаємо:
- Майже місяць у Білорусі тривають протести. Приводом для акції стали офіційні результати президентських виборів, відповідно до яких Олександр Лукашенко набрав 80% голосів.
- Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента. Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін 27 серпня заявив, що в Росії сформовано резерв зі співробітників силових відомств, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі, але він нібито "не буде використаний доти, доки ситуація не почне виходити з-під контролю".
- Олександр Лукашенко 16 серпня заявляв, що Володимир Путін пообіцяв надати "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки" в Білорусії в рамках зобов'язань Росії як члена Союзної держави і ОДКБ.