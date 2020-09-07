Українського посла повернули до Мінська

Український посол у Білорусі Ігор Кизим повернувся після консультацій у Міністерстві закордонних справ України до Мінська.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на посольство України в Мінську

Пряма мова Кизима: "Як вже зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наразі офіційні контакти між нашими країнами "поставлені на паузу".

Водночас подальший розвиток українсько-білоруських відносин залежатиме від багатьох факторів, зокрема розвитку ситуації безпосередньо в Білорусі, а також інтеграційних процесів у рамках Союзної держави Білорусі та Росії".

Що було раніше: 17 серпня МЗС викликало для консультацій до Києва посла у Білорусі Ігоря Кизима.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Україна поставила на паузу дипломатичні відносини із Білоруссю.

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