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Мін’юст подав скаргу до ВРП на суддю Вовка через 10 млрд для Суркісів

Середа, 9 вересня 2020, 02:43
Фото: Андрій Баштовий

Міністерство юстиції подало скаргу на суддю Печерського районного суду Києва Сергія Вовка до Вищої ради правосуддя через рішення про стягнення близько 10 млрд гривень з "Приватбанку" на користь братів Суркісів без розгляду справи по суті.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у facebook

Деталі: Окрім скарги до ВРП, Мін’юст вже подав апеляційну скаргу на ухвалу Вовка. 

Міністр також нагадав, що у парламенті вже зареєстрований законопроєкт, який блокує виплату коштів

Окрім того, Малюська вважає, що суддя Печерського суду "іменем України ухвалив по суті вкрасти 10 мільярдів гривень".

Що передувало: 2 вересня Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

Читайте також: Час Х для Приватбанку і Коломойського: що може статися з банком

Ключові судові справи щодо Приватбанку

Українська правда
Теми: ПриватсудСуркісМін'юстВРП


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