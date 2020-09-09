Мін’юст подав скаргу до ВРП на суддю Вовка через 10 млрд для Суркісів
Міністерство юстиції подало скаргу на суддю Печерського районного суду Києва Сергія Вовка до Вищої ради правосуддя через рішення про стягнення близько 10 млрд гривень з "Приватбанку" на користь братів Суркісів без розгляду справи по суті.
Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у facebook
Деталі: Окрім скарги до ВРП, Мін’юст вже подав апеляційну скаргу на ухвалу Вовка.
Міністр також нагадав, що у парламенті вже зареєстрований законопроєкт, який блокує виплату коштів.
Окрім того, Малюська вважає, що суддя Печерського суду "іменем України ухвалив по суті вкрасти 10 мільярдів гривень".
Що передувало: 2 вересня Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).
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