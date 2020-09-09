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Богдан заявив, що найбільший вплив на Зеленського має нардеп-ресторатор

Середа, 9 вересня 2020, 19:39
Богдан заявив, що найбільший вплив на Зеленського має нардеп-ресторатор

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан каже, що найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко.

Джерело: Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону

Пряма мова: "Я вважаю, що найбільший вплив на президента має народний депутат Микола Тищенко. Ця людина не тільки моральний авторитет, як вважає сам Тищенко, а й візіонер".

Деталі: Гордон після цих слів кілька разів перепитав Богдана, що не жартує він над ним.

За словами Богдана, в кінці 2019 початку 2020 року дуже активно обговорювалося в Офісі президента і Зеленський з цим погоджувався, питання заміни на посаді глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, якого привів Богдан, на Миколу Тищенка. Чому ця зміна не відбулася, Богдан не знає.

Також ексглава Офісу президента сказав, що Зеленський прислухається до думки своєї дружини, а Олена, як мудра жінка, не дозволяє собі втручатися в державні справи.

Нагадаємо: Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди.

За їхніми словами, у "Велюрі" приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийБогдан
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