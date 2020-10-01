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Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін

Четвер, 1 жовтня 2020, 08:48
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін

Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

Джерело: Навальний в інтерв'ю "Der Spiegel", "Meduza"

Пряма мова Навального: "Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події".

Деталі: У бесіді з виданням політик підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині повернеться в Росію.

Навальний заявив: "Моя робота зараз – залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!".

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Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Президент РФ Володимир Путін нібито заперечував отруєння Навального і презирливо відгукувався про нього в розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийПутінРосія
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