Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін
Четвер, 1 жовтня 2020, 08:48
Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.
Джерело: Навальний в інтерв'ю "Der Spiegel", "Meduza"
Пряма мова Навального: "Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події".
Деталі: У бесіді з виданням політик підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині повернеться в Росію.
Навальний заявив: "Моя робота зараз – залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!".
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Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- Президент РФ Володимир Путін нібито заперечував отруєння Навального і презирливо відгукувався про нього в розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.