Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін

Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

Джерело: Навальний в інтерв'ю "Der Spiegel", "Meduza"

Пряма мова Навального: "Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події".

Деталі: У бесіді з виданням політик підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині повернеться в Росію.

Навальний заявив: "Моя робота зараз – залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!".

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

Передісторія: