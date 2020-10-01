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Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін

Четвер, 1 жовтня 2020, 08:48

Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

Джерело: Навальний в інтерв'ю "Der Spiegel", "Meduza"

Пряма мова Навального: "Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події".

Деталі: У бесіді з виданням політик підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині повернеться в Росію.

Навальний заявив: "Моя робота зараз – залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!".

Теми: НавальнийПутінРосія


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