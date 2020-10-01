Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін
Четвер, 1 жовтня 2020, 08:48
Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.
Джерело: Навальний в інтерв'ю "Der Spiegel", "Meduza"
Пряма мова Навального: "Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події".
Деталі: У бесіді з виданням політик підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині повернеться в Росію.
Навальний заявив: "Моя робота зараз – залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!".